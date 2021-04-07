Партия наркотиков на 1 миллион долларов задержана в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Житель столицы задержан по подозрению в сбыте психотропов, при обыске у него была задержана крупная партия наркотиков, сообщили в СК.

В феврале текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Минска задержаны двое 17-летних студента, причастные к хранению наркотиков. Было возбуждено уголовное дело. Перед задержанием они уже успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном. В ходе допроса они указали на человека, который предложил им "подзаработать".

"Сбытчик наркотиков по интернет-магазину был задержан 5 апреля возле лесного массива. Им оказался 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества", - сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По ее словам, у мужчины изъяли не менее 15 килограммов мефедрона, не менее 5 килограммов амфетамина, не менее 13 тысяч таблеток, содержащих в своем составе MDMA, не менее 5 килограммов гашиша, не менее 300 граммов кокаина.

Мужчина признан подозреваемым по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса. Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку наркотиков для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Беларуси.

"По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов", - сказала Гарлинская.

По ее словам, 6 апреля, в ходе проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержано еще семь лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления.

"Возраст задержанных от 19 до 33 лет, трое из них ранее уже судимы по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а один из них привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - рассказала детали она.

Из семи задержанных четверо - женщины.

"В отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнила представитель СК.

Читайте также: