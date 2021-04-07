В Бресте от взрыва петарды пострадал 9-летний школьник. Следователи выясняют, где он ее взял

Источник материала: Tut.by

В Бресте 9-летний ребенок получил травму при взрыве петарды. Как рассказал сам мальчик, петарду он нашел во дворе. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Иллюстративное фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 3 апреля 9-летний школьник гулял вместе со своими друзьями на школьном стадионе. В какой-то момент мальчик достал петарду, а его друг поджег ее. Отбросить пиротехническое изделие в сторону ребенок не успел, и оно взорвалось у него в руке.

Ребенок получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован.

По пояснениям детей, петарду пострадавший нашел во дворе своего дома.

По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.