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В Бресте от взрыва петарды пострадал 9-летний школьник. Следователи выясняют, где он ее взял
Источник материала: Tut.by
В Бресте 9-летний ребенок получил травму при взрыве петарды. Как рассказал сам мальчик, петарду он нашел во дворе. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Днем 3 апреля 9-летний школьник гулял вместе со своими друзьями на школьном стадионе. В какой-то момент мальчик достал петарду, а его друг поджег ее. Отбросить пиротехническое изделие в сторону ребенок не успел, и оно взорвалось у него в руке.
Ребенок получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован.
По пояснениям детей, петарду пострадавший нашел во дворе своего дома.
По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Ребенок получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован.
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