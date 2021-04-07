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Причины гибели ребенка в бочке с водой выяснит СК
07.04.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 7 апр – Sputnik, Инна Гришук. Следственный комитет инициировал проверку после несчастного случая, который произошел в Новогрудском районе 5 апреля и закончился смертью ребенка.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
"По факту смерти ребенка Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку", – сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.
Напомним,
По информации МЧС, сообщение поступило после 13 часов. Ребенок утонул во дворе частного дома, упав в емкость для дождевой воды, которая частично была закопана в землю. Погибшему мальчику был год и четыре месяца.
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Несчастный случай произошел в Новогрудском районе, погибшему ребенку был всего год и четыре месяца.
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