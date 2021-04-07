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Причины гибели ребенка в бочке с водой выяснит СК

07.04.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 7 апр – Sputnik, Инна Гришук. Следственный комитет инициировал проверку после несчастного случая, который произошел в Новогрудском районе 5 апреля и закончился смертью ребенка. 

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Ребенок погиб от удара током в Жлобинском районе

"По факту смерти ребенка Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку", – сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Напомним, трагедия произошла днем 5 апреля в деревне Углы Новогрудского района, что в десяти километрах от райцентра.

По информации МЧС, сообщение поступило после 13 часов. Ребенок утонул во дворе частного дома, упав в емкость для дождевой воды, которая частично была закопана в землю. Погибшему мальчику был год и четыре месяца.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Несчастный случай произошел в Новогрудском районе, погибшему ребенку был всего год и четыре месяца.
 
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