Причины гибели ребенка в бочке с водой выяснит СК

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 7 апр – Sputnik, Инна Гришук. Следственный комитет инициировал проверку после несчастного случая, который произошел в Новогрудском районе 5 апреля и закончился смертью ребенка.

"По факту смерти ребенка Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку", – сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Напомним, трагедия произошла днем 5 апреля в деревне Углы Новогрудского района, что в десяти километрах от райцентра.

По информации МЧС, сообщение поступило после 13 часов. Ребенок утонул во дворе частного дома, упав в емкость для дождевой воды, которая частично была закопана в землю. Погибшему мальчику был год и четыре месяца.

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