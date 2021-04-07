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В поле в Витебском районе обнаружили более 200 снарядов и мин с Великой Отечественной

07.04.2021 18:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли на поле возле деревни Новики Витебского района, сообщает милиция региона.

Сельчане заметили на поле боеприпасы и сообщили об этом участковому.

Саперы обнаружили 99 минометных мин калибра 82 мм, 4 минометные мины калибра 50 мм, 26 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 71 артиллерийский снаряд калибра 45 мм и 52 артиллерийских взрывателя.

Боеприпасы уничтожили.

 
 
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Сельчане заметили на поле боеприпасы и сообщили об этом участковому.
 
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