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В поле в Витебском районе обнаружили более 200 снарядов и мин с Великой Отечественной
Источник материала: Tut.by
Более 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли на поле возле деревни Новики Витебского района,
Сельчане заметили на поле боеприпасы и сообщили об этом участковому.
Саперы обнаружили 99 минометных мин калибра 82 мм, 4 минометные мины калибра 50 мм, 26 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 71 артиллерийский снаряд калибра 45 мм и 52 артиллерийских взрывателя.
Боеприпасы уничтожили.
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Сельчане заметили на поле боеприпасы и сообщили об этом участковому.
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