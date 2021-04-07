В витебской квартире нашли боеприпасы. Задержаны 50-летняя женщина и ее муж

Источник материала: Tut.by

В витебской квартире изъяли более 400 патронов, фрагмент винтовки и запалы к гранатам. Задержаны 50-летняя женщина и ее муж, сообщает милиция региона.

Милиционеры узнали о том, что 50-летняя жительница Витебска собирается продавать патроны. К ней домой пришли с обыском.

В квартире обнаружили арсенал: более 400 патронов различных калибров, фрагменты винтовки Мосина, 14 запалов к гранатам.

Женщина рассказала, что боеприпасы принадлежат мужу, который живет отдельно.

Арсенал изъяли, милиция устанавливает, как боеприпасы попали в квартиру.

Мужа и жену задержали.