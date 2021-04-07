ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В витебской квартире нашли боеприпасы. Задержаны 50-летняя женщина и ее муж

07.04.2021 18:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В витебской квартире изъяли более 400 патронов, фрагмент винтовки и запалы к гранатам. Задержаны 50-летняя женщина и ее муж, сообщает милиция региона.

Милиционеры узнали о том, что 50-летняя жительница Витебска собирается продавать патроны. К ней домой пришли с обыском.

В квартире обнаружили арсенал: более 400 патронов различных калибров, фрагменты винтовки Мосина, 14 запалов к гранатам.

Женщина рассказала, что боеприпасы принадлежат мужу, который живет отдельно.

Арсенал изъяли, милиция устанавливает, как боеприпасы попали в квартиру.

Мужа и жену задержали.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиционеры узнали о том, что 50-летняя жительница Витебска собирается продавать патроны. К ней домой пришли с обыском.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Причины гибели ребенка в бочке с водой выяснит СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by