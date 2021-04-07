|
В витебской квартире нашли боеприпасы. Задержаны 50-летняя женщина и ее муж
Источник материала: Tut.by
В витебской квартире изъяли более 400 патронов, фрагмент винтовки и запалы к гранатам. Задержаны 50-летняя женщина и ее муж,
Милиционеры узнали о том, что 50-летняя жительница Витебска собирается продавать патроны. К ней домой пришли с обыском.
В квартире обнаружили арсенал: более 400 патронов различных калибров, фрагменты винтовки Мосина, 14 запалов к гранатам.
Женщина рассказала, что боеприпасы принадлежат мужу, который живет отдельно.
Арсенал изъяли, милиция устанавливает, как боеприпасы попали в квартиру.
Мужа и жену задержали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиционеры узнали о том, что 50-летняя жительница Витебска собирается продавать патроны. К ней домой пришли с обыском.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)