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На полигоне в Витебской области травмированы два студента
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов на полигоне в Витебской области,
По данным ведомства, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.
«Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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По данным ведомства, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.
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