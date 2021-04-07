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На полигоне в Витебской области травмированы два студента

07.04.2021 19:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов на полигоне в Витебской области, сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.

«Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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По данным ведомства, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.
 
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