ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Чехии хранил дома розовый танк и артиллерийскую установку

08.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Почему танк был покрашен именно в розовый цвет, не сообщается.

О необычном увлечении жителя восточной Чехии сообщил Twitter местной полиции. Там уточнили, что мужчина сам пришел и во всем сознался: у него дома стоял не только танк T-34/85, но и самоходная артиллерийская установка SD-100 советского производства. 

YouTube/Минобороны России
Букет от "цветочной" артиллерии: как стреляют "Тюльпан" и "Пион" – видео

Мужчина держал у себя военную технику еще с 90-х годов, как он ей завладел, пока неизвестно. Танк при этом был покрашен в розовый цвет.

Полицейские как и положено по регламенту решили проверить вооружение. Выяснилось, что мужчина владел им нелегально. Но технику все равно оставили у него.

Любитель танков пообещал, что проведет "полную деактивацию" и подаст заявку на законное владение.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полицию он сообщил об этом самостоятельно, чтобы попасть в государственную программу оружейной амнистии.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Витебской области на полигоне травмированы два студента – СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by