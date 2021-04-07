Житель Чехии хранил дома розовый танк и артиллерийскую установку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Почему танк был покрашен именно в розовый цвет, не сообщается.

О необычном увлечении жителя восточной Чехии сообщил Twitter местной полиции. Там уточнили, что мужчина сам пришел и во всем сознался: у него дома стоял не только танк T-34/85, но и самоходная артиллерийская установка SD-100 советского производства.

Мужчина держал у себя военную технику еще с 90-х годов, как он ей завладел, пока неизвестно. Танк при этом был покрашен в розовый цвет.

Полицейские как и положено по регламенту решили проверить вооружение. Выяснилось, что мужчина владел им нелегально. Но технику все равно оставили у него.

Любитель танков пообещал, что проведет "полную деактивацию" и подаст заявку на законное владение.

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