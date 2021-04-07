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Житель Чехии хранил дома розовый танк и артиллерийскую установку
08.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Почему танк был покрашен именно в розовый цвет, не сообщается.
О необычном увлечении жителя восточной Чехии
Мужчина держал у себя военную технику еще с 90-х годов, как он ей завладел, пока неизвестно. Танк при этом был покрашен в розовый цвет.
Полицейские как и положено по регламенту решили проверить вооружение. Выяснилось, что мужчина владел им нелегально. Но технику все равно оставили у него.
Любитель танков пообещал, что проведет "полную деактивацию" и подаст заявку на законное владение.
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В полицию он сообщил об этом самостоятельно, чтобы попасть в государственную программу оружейной амнистии.
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