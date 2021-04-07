В Витебской области на полигоне травмированы два студента – СК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова, сообщает Следственный комитет.

Стало известно, что во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу, проходящих на полигоне в Витебской области, двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь.

СК сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и пиротехники. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Недавно похожий инцидент произошел в Пуховичском районе. В понедельник, 5 апреля, пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила о взрыве на полигоне под Марьиной Горкой. Двое мужчин незаконно оказались на территории, принадлежащей воинской части, с целью сбора металлолома. Один из них обнаружил взрывоопасный предмет, и "при физическом контакте боеприпас разорвался". Пострадавший получил осколочные ранения, его жизни ничего не угрожает.

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