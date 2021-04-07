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В Витебской области на полигоне травмированы два студента – СК
08.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова, сообщает Следственный комитет.
Стало известно, что во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу, проходящих на полигоне в Витебской области, двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь.
СК сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и пиротехники. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Недавно похожий инцидент произошел в Пуховичском районе. В понедельник, 5 апреля, пресс-служба Министерства обороны Беларуси
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и пиротехники, все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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