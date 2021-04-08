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Взяли с поличным: в Минске будут судить опытного "щипача"

08.04.2021 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. Прокуратура Октябрьского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего минчанина, который обвиняется в совершении так называемых карманных краж, сообщили в столичной прокуратуре.

Ранее неоднократно судим за карманные кражи

"Как следует из материалов дела, обвиняемый в течение месяца из открытых сумок и рюкзаков вытащил в общественном транспорте у 5 женщин их портмоне и кошельки. Одновременно с этим обвиняемый похитил важный личный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь, который впоследствии выбросил", – рассказали Sputnik в четверг в прокуратуре Минска.

Ему инкриминированы кража, а также хищение и умышленное уничтожение чужого паспорта.

Обвиняемый был задержан сотрудниками милиции с поличным, при совершении очередной кражи.

После изучения материалов дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Прокуратура согласилась с квалификацией содеянного по ч.2 ст.205 и ст.378 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Прокуратура Октябрьского района Минска просит граждан быть внимательными и помнить о сохранности своего имущества, особенно в местах массового скопления людей, будь то общественный транспорт, рынок или магазин.

Редкая птица

Как рассказали Sputnik сыщики с большим опытом работы в уголовном розыске, чтобы взять опытного карманника с поличным, нужно быть профессионалом высочайшего класса.

"Карманник, щипач считался и считается самым квалифицированным вором. И самые видные представители организованной преступности и авторитеты выходили из той среды", – отметил эксперт.

Самая большая проблема в борьбе с карманниками –латентность этого вида преступления, ведь карманника можно задержать только в том случае, если при нем имеется похищенная вещь или деньги. В милиции есть банк данных карманников.

"Их не так много, оперативники их всех знают по именам и по стилю работы", – сказал собеседник агентства. Он также напомнил. что несколько лет назад был задержан в Витебске очень известный "щипач", ему тогда уже было 65 лет.

Оперативники также напомнили, что большое количество карманных краж совершается из-за невнимательности горожан и гостей столицы.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Чтобы поймать с поличным карманника, нужно быть профессионалом высочайшей квалификации, выше, чем преступник, отмечают эксперты.
 
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