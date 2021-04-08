В Верхнедвинске горел частный дом, погиб квартирант

Источник материала: Tut.by

Пожар в частном доме на улице Интернациональной в Верхнедвинске произошел вечером 7 апреля. Погиб пенсионер, который жил там с разрешения хозяина, сообщает МЧС.





В горящей комнате на диване спасатели нашли труп 64-летнего мужчины — он жил в доме с разрешения хозяина. Сам владелец проживает в Полоцке.

Пожар нанес серьезные убытки: сгорели крыша, стены, имущество.

Предположительно, погибший мужчина курил и бросил непотушенный окурок или нарушил правила эксплуатации электросетей и электрооборудования.