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В Верхнедвинске горел частный дом, погиб квартирант

08.04.2021 10:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар в частном доме на улице Интернациональной в Верхнедвинске произошел вечером 7 апреля. Погиб пенсионер, который жил там с разрешения хозяина, сообщает МЧС.


В горящей комнате на диване спасатели нашли труп 64-летнего мужчины — он жил в доме с разрешения хозяина. Сам владелец проживает в Полоцке.

Пожар нанес серьезные убытки: сгорели крыша, стены, имущество.

Предположительно, погибший мужчина курил и бросил непотушенный окурок или нарушил правила эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
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В горящей комнате на диване спасатели нашли труп 64-летнего мужчины - он жил в доме с разрешения хозяина. Сам владелец проживает в Полоцке.
 
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