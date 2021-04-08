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В Верхнедвинске горел частный дом, погиб квартирант
Источник материала: Tut.by
Пожар в частном доме на улице Интернациональной в Верхнедвинске произошел вечером 7 апреля. Погиб пенсионер, который жил там с разрешения хозяина,
В горящей комнате на диване спасатели нашли труп 64-летнего мужчины — он жил в доме с разрешения хозяина. Сам владелец проживает в Полоцке.
Пожар нанес серьезные убытки: сгорели крыша, стены, имущество.
Предположительно, погибший мужчина курил и бросил непотушенный окурок или нарушил правила эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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В горящей комнате на диване спасатели нашли труп 64-летнего мужчины - он жил в доме с разрешения хозяина. Сам владелец проживает в Полоцке.
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