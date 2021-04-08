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Следователи ищут хакеров, взломавших официальный сайт ОАО "Гродно Азот"

08.04.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Гроднеснкие следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО "Гродно Азот", сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Как ранее сообщалось, вечером 7 апреля текущего года неизвестные взломали сайт предприятия и разместили информацию, дискредитирующую руководство ОАО и призывы к стачкам.

"По данному факту Гродненским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сообщили в УСк по Гродненской области.

Следователем проведены неотложные следственные действия, благодаря которым зафиксирована следовая картина совершенного преступления.

"В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, причастного к свершению данного деяния", - сказали в УСК.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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СК направит запросы по международным каналам, чтобы установить злоумышленников, которые разместили информацию, дискредитирующую руководство ОАО и призывы к...
 
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