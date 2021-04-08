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Минобороны восстанавливает дом, в который въехал ракетный комплекс
08.04.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр - Sputnik. Специалисты отдельной железнодорожной бригады восстанавливают дом в деревне Моисеевичи, который повредил ракетный комплекс во время марша, сообщила пресс-служба Минобороны.
Механик-водитель тактического ракетного комплекса "Точка-У" 4 апреля не справился с управлением и
Во время инцидента в воскресенье ни люди, ни техника не пострадали.
Сейчас на месте работают специалисты отдельной железнодорожной бригады, которые восстанавливают постройку. В частности, там сейчас трудятся монтажники и плотники.
Плановые
Тактический ракетный комплекс "Точка-У" весит свыше 18 тонн. Средняя скорость передвижения боевой машины по шоссе составляет 60 километров в час. Кроме Беларуси, на вооружении "Точка-У" состоит в Азербайджане, Украине, Сирии.
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Инцидент в деревне Моисеевичи Осиповичского района произошел в воскресенье, в результате случившегося никто не пострадал.
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