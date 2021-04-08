Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Водитель легкового автомобиля в Ивановском районе избежал смерти, благодаря ремню безопасности – его машина вылетела с трассы в лес, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла около девяти часов утра в четверг, 8 апреля, на дороге, соединяющей Пинск и деревню Огово, находящуюся вблизи Иваново.

"По предварительной информации, 35-летний пинчанин на Ford Mondeo не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на придорожные деревья", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что мужчина был пристегнут, что позволило ему остаться в живых и не получить серьезных травм, хотя автомобиль был значительно поврежден.

Водитель с ушибами доставлен в Ивановскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.