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Ремни спасли водителя от гибели в "лесном" ДТП под Иваново

08.04.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Водитель легкового автомобиля в Ивановском районе избежал смерти, благодаря ремню безопасности – его машина вылетела с трассы в лес, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

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Авария произошла около девяти часов утра в четверг, 8 апреля, на дороге, соединяющей Пинск и деревню Огово, находящуюся вблизи Иваново.

"По предварительной информации, 35-летний пинчанин на Ford Mondeo не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на придорожные деревья", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что мужчина был пристегнут, что позволило ему остаться в живых и не получить серьезных травм, хотя автомобиль был значительно поврежден.

Водитель с ушибами доставлен в Ивановскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина был пристегнут ремнем, что позволило ему остаться в живых и не получить серьезных травм.
 
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