|
Ремни спасли водителя от гибели в "лесном" ДТП под Иваново
08.04.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. Водитель легкового автомобиля в Ивановском районе избежал смерти, благодаря ремню безопасности – его машина вылетела с трассы в лес, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
Авария произошла около девяти часов утра в четверг, 8 апреля, на дороге, соединяющей Пинск и деревню Огово, находящуюся вблизи Иваново.
"По предварительной информации, 35-летний пинчанин на Ford Mondeo не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на придорожные деревья", – сказали в инспекции.
Там также уточнили, что мужчина был пристегнут, что позволило ему остаться в живых и не получить серьезных травм, хотя автомобиль был значительно поврежден.
Водитель с ушибами доставлен в Ивановскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина был пристегнут ремнем, что позволило ему остаться в живых и не получить серьезных травм.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)