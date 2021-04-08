Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 8 апр – Sputnik. У 31-летнего жителя Слонима решением суда конфисковали автомобиль, который был оформлен в бело-красно-белых тонах и с гербом "Погоня" на капоте, за поездку на нем владелец получил 7 суток ареста.

Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, мужчина оформил машину в оппозиционных тонах – на капот наклеил герб "Погоня", на крышу – полоски в виде бело-красно-белого флага. Он ехал на машине по магистрали "М11", вскоре его задержали.

"Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации, его действия расценены как пикет. В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", – добавили в гродненском УВД.

Как сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда, постановлением суда Слонимского района от 26 марта 2021 года гражданин был подвергнут взысканию в виде административного ареста на срок 7 суток по ч.1 ст. 24.23 КоАП Беларуси (нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий).

В пресс-службе суда уточнили, что к указанному мужчине был применен п.2 ч.1 ст. 6.9 КоАП - конфискация предмета административного правонарушения, орудий и средств его совершения, находящихся в собственности лица, совершившего правонарушения. На основании него, автомобиль "Форд Фиеста" был конфискован в доход государства как средство совершения правонарушения.

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