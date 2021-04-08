В Зельве спасли школьного коня Юлия, который застрял в вымоине

Источник материала: Tut.by

В Зельве спасатели пришли на помощь коню Юлию, который провалился в яму и самостоятельно выбраться не мог. Спасательная операция длилась около двадцати минут, сообщает МЧС.





Днем 7 апреля директор санаторной школы-интерната сообщил спасателям, что их конь Юлий провалился в вымоину — и не может самостоятельно выбраться из западни.

Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности подразделений МЧС, было принято решение оказать помощь застрявшему коню — и спасатели направились на улицу Вокзальную в райцентре.

Пожарные при помощи пожарных рукавов и автолестницы подцепили Юлия за живот и медленно подняли.

















Спасательная операция длилась около двадцати минут. Животное не пострадало, чувствует себя хорошо.