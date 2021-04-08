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В Зельве спасли школьного коня Юлия, который застрял в вымоине

08.04.2021 17:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Зельве спасатели пришли на помощь коню Юлию, который провалился в яму и самостоятельно выбраться не мог. Спасательная операция длилась около двадцати минут, сообщает МЧС.


Днем 7 апреля директор санаторной школы-интерната сообщил спасателям, что их конь Юлий провалился в вымоину — и не может самостоятельно выбраться из западни.

Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности подразделений МЧС, было принято решение оказать помощь застрявшему коню — и спасатели направились на улицу Вокзальную в райцентре.


Пожарные при помощи пожарных рукавов и автолестницы подцепили Юлия за живот и медленно подняли.





Спасательная операция длилась около двадцати минут. Животное не пострадало, чувствует себя хорошо.

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Спасательная операция длилась около двадцати минут.
 
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