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В Зельве спасли школьного коня Юлия, который застрял в вымоине
Источник материала: Tut.by
В Зельве спасатели пришли на помощь коню Юлию, который провалился в яму и самостоятельно выбраться не мог. Спасательная операция длилась около двадцати минут,
Днем 7 апреля директор санаторной школы-интерната сообщил спасателям, что их конь Юлий провалился в вымоину — и не может самостоятельно выбраться из западни.
Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности подразделений МЧС, было принято решение оказать помощь застрявшему коню — и спасатели направились на улицу Вокзальную в райцентре.
Пожарные при помощи пожарных рукавов и автолестницы подцепили Юлия за живот и медленно подняли.
Спасательная операция длилась около двадцати минут. Животное не пострадало, чувствует себя хорошо.
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Спасательная операция длилась около двадцати минут.
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