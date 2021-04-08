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Как тебе такое, Маск: электрокар Tesla сгорел дотла в Могилеве

08.04.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Дорогой электрокар Tesla Model S3 сгорел в Могилеве, сообщил местный ресурс Mycity со ссылкой на городской отдел по чрезвычайным ситуациям.

© Pixabay
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Инцидент произошел днем в среду 7 апреля на улице Гришина областного центра: информация о возгорании авто поступила пожарным в 15:55.

В результате автомобиль Tesla, выпущенный в 2018 году, был полностью уничтожен огнем.

В МЧС в качестве предполагаемой причины возгорания машины рассматривают проблемы с электрооборудованием авто.

В настоящее время электроавтомобили Tesla Model S3 одноименной американской компании, принадлежащей Илону Маску, продаются в Беларуси по цене от 44 тысяч евро – в зависимости от комплектации.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В МЧС в качестве предполагаемой причины возгорания машины рассматривают проблемы с электрооборудованием авто.
 
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