Как тебе такое, Маск: электрокар Tesla сгорел дотла в Могилеве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Дорогой электрокар Tesla Model S3 сгорел в Могилеве, сообщил местный ресурс Mycity со ссылкой на городской отдел по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел днем в среду 7 апреля на улице Гришина областного центра: информация о возгорании авто поступила пожарным в 15:55.

В результате автомобиль Tesla, выпущенный в 2018 году, был полностью уничтожен огнем.

В МЧС в качестве предполагаемой причины возгорания машины рассматривают проблемы с электрооборудованием авто.

В настоящее время электроавтомобили Tesla Model S3 одноименной американской компании, принадлежащей Илону Маску, продаются в Беларуси по цене от 44 тысяч евро – в зависимости от комплектации.