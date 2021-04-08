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Арсенал боеприпасов нашли у контрабандистов из Постав

08.04.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Ружья, патроны и порох обнаружили у троих мужчин, которые подозреваются в контрабандных перевозках товаров через белорусско-литовскую границу, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Задержали граждан в среду 7 апреля в городе Поставы Витебской области.

"В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых обнаружен целый арсенал боеприпасов", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что был найден предмет, похожий на тротиловую шашку, четыре ружья, более 180 охотничьих и боевых патронов разных калибров, шесть банок с порохом и 15 – с дробью.

Сейчас в отношении задержанных возбуждены дела за незаконное пересечение госграницы и контрабанду. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства незаконных действий мужчин.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства незаконных действий троих мужчин.
 
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