Поджог прокуратуры в Жодино: суд огласил обвинительный приговор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Суд Борисовского района огласил обвинительный приговор по делу о поджоге здания прокуратуры в Жодино, фигурант дела получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщили в генпрокуратуре.

Преступление было совершено ночью 8 октября 2020 года, СК возбудил уголовное дело по 2 статьям, обвиняемый был задержан.

"На основании ч.3 ст.339 "Хулиганство" и ч.1 ст.295-3 "Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ" УК суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", – сообщили Sputnik в четверг в прокуратуре.

Следствием было установлено, а в суде доказано, что 7 октября 2020 года в вечернее время, у себя дома изготовил самодельное зажигательное устройство поражающего действия типа "сосуд-фитиль" на основе смеси бензина с керосином.

"В 3 часа 10 минут 8 октября 2020 года он доставил данное устройство на автомобиле к зданию прокуратуры г. Жодино. После чего расположил его на крыльце возле входной двери и активировал при помощи зажигалки", – сообщили прокуроры.

31-летнего жителя Жодино судили за особо злостное хулиганство, а также за незаконные изготовление, хранение, перевозку и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.