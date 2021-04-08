Рыболовецкое судно загорелось в Охотском море

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Возгорание на рыболовецком траулере "Ахтиар" в Охотском море произошло в четверг, сообщают РИА Новости .

Инцидент произошел примерно в 200 километрах от Магадана. По информации экстренных служб региона, пожар был зафиксирован в трюмах судна. После того, как было обнаружено задымление на нижней палубе, на судне объявили тревогу.

"По сообщению капитана судна, очаг пожара удалось локализовать, но из-за задымления и плохой видимости сложно сказать о полной ликвидации", - заявил представитель Росморречфлота.

По данным Росрыболовства, причиной пожара стало возгорание упаковочной тары.

На "Ахтиаре" находятся 84 человека, никто из них не пострадал. По предварительной информации, угрозы затопления траулера нет. К нему было направлено спасательное судно.

По факту пожара на судне начал проверку СК.

"Ахтиаром" владеет сахалинская компания ООО "Рыбокомбинат Островной", сам траулер приписан к порту Находка.

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