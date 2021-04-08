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Тройное ДТП под Лепелем: погиб пассажир авто

08.04.2021 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб в результате столкновения трех машин в Лепельском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ Бреста
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Авария со смертельным исходом произошла около девяти часов утра в четверг 8 апреля на трассе, соединяющей Минск и Витебск.

"Двадцативосьмилетний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Nissan", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что первое авто затем врезалось в машину Renault, которая ехала во встречном направлении.

В результате 36-летний пассажир третьего транспортного средства сразу погиб, а с места аварии в больницу был доставлен 51-летний мужчина, который ехал в Volkswagen.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, а также сотрудники Следственного комитета и эксперты ГКСЭ.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, а также сотрудники Следственного комитета и эксперты ГКСЭ.
 
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