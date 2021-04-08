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В Витебске три человека заключены под стражу за незаконный оборот наркотиков

08.04.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Трое подчиненных одного куратора. В Витебске три человека заключены под стражу за незаконный оборот наркотиков. Три уголовных дела и обвиняемые парни и девушка, возраст от 23 до 26 лет. По информации следствия, молодые люди в мессенджере Telegram получали в феврале сведения о локациях тайников с наркотиками. Забрав психотропы, они их расфасовывали, раскладывали по тайникам и сбрасывали координаты схронов куратору. В ходе расследования установлено, что обвиняемые не были знакомы, однако у них был один руководитель. 26-летний житель Лиозно забрал из тайника мефедрон (более 800 граммов) и альфа-PVP (более 22 граммов). Часть дурманов он успел оставить в тайниках в Витебске. Задержали парня, когда он делал очередную закладку. В ходе обыска у него изъяли также запрещенные вещества. Что касается его коллег по цеху, ситуация развивалась подобным образом, отличается только вес. Девушка забрала из тайника мефедрон (более 3 граммов), разложила по схронам, но оказалась в поле зрения милиции. Еще один фигурант - 23-летний житель Витебска - раскладывал закладки с альфа-PVP. Финал у всех одинаковый. Они задержаны.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трое подчиненных одного куратора. В Витебске три человека заключены под стражу за незаконный оборот наркотиков. Три уголовных дела и обвиняемые парни и девушка,...
 
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