В Смоленске расследуют дело об организации контрабанды сигарет из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Смоленской области, которые занимались организацией пропуска контрабанды через границу, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемые вынудили предпринимателя передать им 25 тысяч долларов США якобы для взятки должностным лицам таможенных органов и органов внутренних дел.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - указывают правоохранители.

Услуга оказывалась за беспрепятственный ввоз из Беларуси и дальнейшее следование по территории Российской Федерации транспортных средств с белорусскими сигаретами.

Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России.

Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в ходе которых "изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела".

Отмечается, что оказанием посреднических услуг по пропуску контрабанды через границу подозреваемые занимались долго. Сейчас выясняются их связи и контакты, в том числе среди должностных лиц таможенных и правоохранительных органов.

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