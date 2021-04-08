В Мозамбике обезглавлены 12 иностранцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Двенадцать белых иностранцев обезглавили в Мозамбике, тела обнаружили у отеля, об этом пишет газета The Times со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла в городе Пальма, который захватили боевики. Полицейские рассказали, что погибшим перед казнью связали руки.

Сообщается, что 2 апреля террористы оставили Пальма. Атакованный боевиками город также покинули более восьми тысяч местных жителей.

Информации о национальности погибших пока нет. Посольство России в Мапуту сообщило, что сведений о россиянах среди обезглавленных не поступало.

Предполагается, на город напали представители запрещенной в ряде государств мира террористической группировки "Исламское государство".

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