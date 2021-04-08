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В Мозамбике обезглавлены 12 иностранцев
09.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. Двенадцать белых иностранцев обезглавили в Мозамбике, тела обнаружили у отеля, об этом пишет газета The Times со ссылкой на местную полицию.
Трагедия произошла в городе Пальма, который захватили боевики. Полицейские рассказали, что погибшим перед казнью связали руки.
Сообщается, что 2 апреля террористы оставили Пальма. Атакованный боевиками город также покинули более восьми тысяч местных жителей.
Информации о национальности погибших пока нет. Посольство России в Мапуту сообщило, что сведений о россиянах среди обезглавленных не поступало.
Предполагается, на город напали представители запрещенной в ряде государств мира террористической группировки "Исламское государство".
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Информации о национальности погибших пока нет, их тела нашли возле гостиницы города Пальма, на который напали боевики.
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