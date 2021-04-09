Ночью на МТЗ случился пожар на одном из складов

Источник материала: Tut.by

На Минском тракторном заводе около полуночи произошел пожар из-за загорания масла в консервационной ванне. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

О том что на МТЗ около полуночи приехали не менее десятка машин спасателей и скорая помощь, стали писать в социальных сетях.

В МЧС пояснили, что в 23.34 им поступило сообщение о пожаре в складском помещении на территории ОАО «МТЗ» по адресу улица Долгобродская, 29.

Произошло загорание масла в металлической консервационной ванне на участке консервации одного из складов. Огонь перекинулся на деревянные элементы кровли. Площадь пожара составила 50 кв.м.

— Повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок. Причина пожара — устанавливается, — рассказали в пресс-службе ведомства.