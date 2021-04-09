ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ночью на МТЗ случился пожар на одном из складов

09.04.2021 07:41 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Минском тракторном заводе около полуночи произошел пожар из-за загорания масла в консервационной ванне. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

О том что на МТЗ около полуночи приехали не менее десятка машин спасателей и скорая помощь, стали писать в социальных сетях.

В МЧС пояснили, что в 23.34 им поступило сообщение о пожаре в складском помещении на территории ОАО «МТЗ» по адресу улица Долгобродская, 29.

Произошло загорание масла в металлической консервационной ванне на участке консервации одного из складов. Огонь перекинулся на деревянные элементы кровли. Площадь пожара составила 50 кв.м.

— Повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок. Причина пожара — устанавливается, — рассказали в пресс-службе ведомства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок. Причина пожара - устанавливается, - рассказали в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Витебске три человека заключены под стражу за незаконный оборот наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by