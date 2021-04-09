|
У троих белорусов, подозреваемых в контрабанде в Литву, дома нашли оружие и боеприпасы
Источник материала: Tut.by
В Поставах 7 апреля пограничники и сотрудники СК задержали троих белорусов, которых подозревают в контрабанде в Литву. Дома у них обнаружили оружие и боеприпасы,
Ко всем троим нарушителям пришли с обыском. Изъяли арсенал: 4 ружья, 182 боевых и охотничьих патрона разного калибра, магазин от автомата Калашникова, предмет, похожий на тротиловую шашку, более 250 капсюлей для охотничьих патронов, около 400 гильз, более десятка пуль к патронам разных калибров, 6 банок с порохом, 15 емкостей с дробью.
Возбуждены уголовные дела за незаконные пересечение границы и перемещение товаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Поставах 7 апреля пограничники и сотрудники СК задержали троих белорусов, которых подозревают в контрабанде в Литву. Дома у них обнаружили оружие и боеприпасы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)