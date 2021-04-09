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У троих белорусов, подозреваемых в контрабанде в Литву, дома нашли оружие и боеприпасы

09.04.2021 08:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Поставах 7 апреля пограничники и сотрудники СК задержали троих белорусов, которых подозревают в контрабанде в Литву. Дома у них обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает Госпогранкомитет.


Ко всем троим нарушителям пришли с обыском. Изъяли арсенал: 4 ружья, 182 боевых и охотничьих патрона разного калибра, магазин от автомата Калашникова, предмет, похожий на тротиловую шашку, более 250 капсюлей для охотничьих патронов, около 400 гильз, более десятка пуль к патронам разных калибров, 6 банок с порохом, 15 емкостей с дробью.

Возбуждены уголовные дела за незаконные пересечение границы и перемещение товаров.


 
 
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В Поставах 7 апреля пограничники и сотрудники СК задержали троих белорусов, которых подозревают в контрабанде в Литву. Дома у них обнаружили оружие и боеприпасы.
 
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