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В Новогрудском районе во время пожара в частном жилом доме погибла женщина
Источник материала: Tut.by
В деревне Вересково в Новогрудском районе при пожаре погибла 87-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям около двух часов ночи. В деревне Вересково горел частный жилой дом.
В результате уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Погибла хозяйка 87-летняя хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.
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Сообщение о пожаре поступило спасателям около двух часов ночи. В деревне Вересково горел частный жилой дом.
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