В Новогрудском районе во время пожара в частном жилом доме погибла женщина

Источник материала: Tut.by

В деревне Вересково в Новогрудском районе при пожаре погибла 87-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Иллюстративное фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщение о пожаре поступило спасателям около двух часов ночи. В деревне Вересково горел частный жилой дом.

В результате уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Погибла хозяйка 87-летняя хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.