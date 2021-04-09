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В Новогрудском районе во время пожара в частном жилом доме погибла женщина

09.04.2021 08:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Вересково в Новогрудском районе при пожаре погибла 87-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Иллюстративное фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщение о пожаре поступило спасателям около двух часов ночи. В деревне Вересково горел частный жилой дом.

В результате уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Погибла хозяйка 87-летняя хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.

 
 
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Сообщение о пожаре поступило спасателям около двух часов ночи. В деревне Вересково горел частный жилой дом.
 
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