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Пожар произошел на складе МТЗ в Минске
09.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр - Sputnik. Пожар возник в одном из складских помещений на территории ОАО "МТЗ", об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о возгорании помещения в Партизанском районе, расположенном на улице Долгобродской, 29, поступило спасателям в 23:34.
Прибывшие на место расчеты выявили, что в результате пожара загорелось масло в металлической консервационной ванне. Затем огонь охватил деревянные элементы кровли на площади около 50 кв.м.
В результате огнем повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что накануне в столице
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Сообщение о возникновении огня службы МЧС получили в ночь на пятницу, причина пожара устанавливается экспертами.
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