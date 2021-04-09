ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар произошел на складе МТЗ в Минске

09.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр - Sputnik. Пожар возник в одном из складских помещений на территории ОАО "МТЗ", об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании помещения в Партизанском районе, расположенном на улице Долгобродской, 29, поступило спасателям в 23:34.

Прибывшие на место расчеты выявили, что в результате пожара загорелось масло в металлической консервационной ванне. Затем огонь охватил деревянные элементы кровли на площади около 50 кв.м.

В результате огнем повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что накануне в столице горел один из цехов завода шестерен, расположенный также на улице Долгобродской. Тогда похар охватил чердачное помещение. На ликвидацию огня спасателям понадобилось чуть более двух часов, эвакуация сотрудников не проводилась, пострадавших в результате инцидента нет.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о возникновении огня службы МЧС получили в ночь на пятницу, причина пожара устанавливается экспертами.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Новогрудском районе во время пожара в частном жилом доме погибла женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by