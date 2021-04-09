Пожар произошел на складе МТЗ в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр - Sputnik. Пожар возник в одном из складских помещений на территории ОАО "МТЗ", об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании помещения в Партизанском районе, расположенном на улице Долгобродской, 29, поступило спасателям в 23:34.

Прибывшие на место расчеты выявили, что в результате пожара загорелось масло в металлической консервационной ванне. Затем огонь охватил деревянные элементы кровли на площади около 50 кв.м.

В результате огнем повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что накануне в столице горел один из цехов завода шестерен , расположенный также на улице Долгобродской. Тогда похар охватил чердачное помещение. На ликвидацию огня спасателям понадобилось чуть более двух часов, эвакуация сотрудников не проводилась, пострадавших в результате инцидента нет.

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