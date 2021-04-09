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Сбои произошли в работе Facebook, Instagram и Telegram

09.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер Telegram восстановили работу после сбоев, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

После полуночи (по минскому времени) пользователи Facebook и Instagram в ряде стран, в большинстве - европейских, в частности, Беларуси, России, Украине, и других - жаловались на сбои в работе сервисов.

Основная масса жалоб была на работу сайта Facebook (87%), небольшая часть пользователей (12%) сообщила о проблеме со входом. Также проблемы были и в работе сервиса Facebook Messenger. Подобные неполадки были зафиксированы также в США, Канаде, Бразилии и других государствах.

По данным ресурса, около половины жалоб от пользователей Instagram пришлась на проблемы с загрузкой (58%), около 29% - на вход, небольшая часть (12%) - на работу сайта.

О проблемах работы Telegram также сообщили пользователи из России, Беларуси, Германии и других стран. Основная часть испытывала проблемы с подключением к (84%), немногие - с отправкой сообщений (15%).

Приложение Instagram является бесплатным, с его помощью люди могут обмениваться фотографиями и видео, а также переписываться в мессенджере. Медиаконтент также можно распространять в другие социальные сети. Приложение принадлежит американской компании Facebook.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи соцсетей жаловались на работу сайтов, а также проблемы со входом и загрузкой – наибольшее число жалоб поступило от жителей европейских стран.
 
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