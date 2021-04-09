Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр Sputnik. Генеральный прокурор Андрей Швед заявил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период, передает корреспондент Sputnik в пятницу.

"В целях социальной и исторической справедливости и устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", - сказал Швед.

По его словам, в основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупационных властей и их пособников.

По его словам, возбуждение уголовного дела по факту геноцида - новый этап в борьбе с реабилитацией нацизма.

Генпрокурор отметил, что лица, обвиняемые в геноциде, должны быть судимы компетентным судом того государства, где это было совершено. Имена уже умерших преступников должны быть оглашены, а те, кто живы - привлечены к суду, заявил Швед.

По его словам, Беларусь в рамках расследования дела будет обращаться в Нюрнберг до получения ряда материалов, а также к некоторым странам, в том числе - Литве и Польше.

Попытка захвата власти

"В прошлом году (Беларусь - Sputnik) столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении нашего государства до настоящего времени проводится агрессивная политика, которая характеризуется попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма", - заявил Швед.

Статья 127 - "Геноцид" - находится в 17-й главе Уголовного кодекса Беларуси, где собраны статьи за преступления против мира и безопасности человечества. В этой части Уголовного кодекса также содержаться статьи о подготовке или ведении агрессивной войны, пропаганду войны, за террористический акт, за преступления против безопасности человечества, за военные преступления. Ряд из них предусматривают наказания вплоть до исключительной меры наказания - смертной казни.

Последует

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