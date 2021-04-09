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В Глубоком в озеро попали стоки из канализации. Местные экологи обследуют водоем

09.04.2021 11:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Глубоком 8 апреля в озеро Подлазное попали сточные воды — из-за аварии на канализационном коллекторе. Эксперты сделают анализ воды, чтобы узнать, не пострадала ли экология, сообщает МЧС.

Вечером 8 апреля в озеро Подлазное в районе улицы Советской попали сточные воды — произошел засор железобетонного канализационного коллектора.

Работу коллектора восстановили к десяти часам вечера. Отключение потребителей не проводили.

9 апреля специалисты Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля обследуют акваторию озера и возьмут пробы воды для проведения анализов.

 
 
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Вечером 8 апреля в озеро Подлазное в районе улицы Советской попали сточные воды - произошел засор железобетонного канализационного коллектора.
 
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