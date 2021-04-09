|
В Глубоком в озеро попали стоки из канализации. Местные экологи обследуют водоем
Источник материала: Tut.by
В Глубоком 8 апреля в озеро Подлазное попали сточные воды — из-за аварии на канализационном коллекторе. Эксперты сделают анализ воды, чтобы узнать, не пострадала ли экология,
Вечером 8 апреля в озеро Подлазное в районе улицы Советской попали сточные воды — произошел засор железобетонного канализационного коллектора.
Работу коллектора восстановили к десяти часам вечера. Отключение потребителей не проводили.
9 апреля специалисты Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля обследуют акваторию озера и возьмут пробы воды для проведения анализов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 8 апреля в озеро Подлазное в районе улицы Советской попали сточные воды - произошел засор железобетонного канализационного коллектора.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)