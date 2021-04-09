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Белоруску, объявленную в международный розыск, выдала Намибия

09.04.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Гражданка Беларуси, приговоренная к тюремному заключению, депортирована в республику из Намибии, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Жительница Витебска Виктория Цуник в 2006 году была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев.

"От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она объявлена в международный розыск", - рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, белоруска скрывалась от наказания в странах Африки – в том числе, Анголе и Намибии. Обнаружили ее на территории области Замбези Республики Намибия.

Процедура экстрадиции женщины проходила в непростых условиях: власти Намибии установили сжатые сроки передачи, а транспортировка проходила через несколько государств, что требовало дополнительных документов. В итоге 30 марта 60-летняя осужденная в сопровождении спецконвоя белорусского МВД была доставлена в Минск. Сейчас она находится в пенитенциарном учреждении.

Ранее Цуник проживала в Витебске и была известна как предприниматель в сфере, связанной с нефтепродуктами.

Напомним, что в феврале белоруса, находящегося в международном розыске, задержали во Львове – он разыскивался литовскими властями за контрабанду наркотических средств.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Более 10 лет витеблянка, приговоренная к пяти с половиной годам тюрьмы, скрывалась от наказания в странах Африки.
 
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