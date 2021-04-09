Полтонны героина: начался суд по делу о крупнейшей партии наркотиков в РБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Предварительное судебное заседание по делу о незаконном обороте более 550 килограммов героина началось в суде Московского района Минска.

Это самая крупная за всю историю Беларуси партия героина, изъятая из незаконного оборота. Дело в отношении четырех участников организованной группы, уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, обвиняемых в сбыте героина, расследовало главное следственное управление СК.

"Сегодня проходит предварительное заседание, одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение со следствием. Именно она сегодня доставлена в суд", – сообщили Sputnik в пятницу в суде Московского района.

По результатам расследования наркоторговцам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. В соответствии с ч. 4 ст. 328 предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы. В соответствии с белорусским законодательством, если обвиняемый заключает досудебное соглашение со следствием и выполняет его условия, то ему не может быть назначено наказание больше половины максимального срока.

Согласно материалам, участники группы, входящей в состав международной преступной организации, с мая по ноябрь 2019 года организовали поставку героина с территории Афганистана в страны Европейского союза через Беларусь.

Было установлено, что более полутонны наркотика привезли в республику под видом фруктов. Эта крупная партия была спрятана в одном из складских помещений на территории Заводского района Минска, где хранилась в тайнике.

Читайте также: