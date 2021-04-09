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Солнечный зайчик стал причиной пожара в общежитии

09.04.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 9 апр – Sputnik. Необычный пожар пришлось тушить спасателям из Лиды. Причиной возгорания в одном из общежитий райцентра стал солнечный зайчик.

Информация о возгорании в одной из комнат на одиннадцатом этаже общежития, расположенного по улице Советской в Лиде, поступила от соседей. Они почувствовали запах гари, который шел из запертой комнаты. Ее хозяин в это время был на работе, сообщает служба информации Гродненского областного управления МЧС. 

© Sputnik / Игорь Онучин
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Местные спасатели прибыли на место ЧП, вскрыли дверь и потушили пожар. Огонь повредил деревянный подоконник и стол. Во время инцидента никто из обитателей общежития не пострадал, эвакуация не потребовалась.

А вот предварительные причины возгорания, которые озвучили спасатели, оказались совсем нетипичными. Оказалось, что солнечные лучи отражались в банках с водой и сфокусировались на деревянном подоконнике. Именно это, вероятнее всего, и привело к пожару.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Необычное происшествие – пожар из-за солнца – случилось в одном из общежитий Лиды.
 
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