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Назвали дату начала суда над репером Тимой Белорусских
09.04.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр - Sputnik. Уголовное дело в отношении рэпера Тимы Белорусских будет рассматривать суд Московского района Минска, первое судебное заседание начнется на следующей неделе.
В конце марта прокуратура Московского района Минска направила в суд
"Первое судебное заседание по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина в отношении музыканта и певца Тимы Белорусских начнется 16 апреля в 10:30", - сообщили Sputnik в пятницу в суде.
Фигурант дела
Рэпера задержали в ночь на 6 января в одном из клубов Минска. По данным правоохранительных органов, при личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш и порошкообразное вещество белого цвета, которое по заключению экспертов оказалось амфетамином.
© Photo : из личного архива
"Согласно материалам дела в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети Интернет приобрели опасное наркотическое средство - гашиш - массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции", - сообщили в прокуратуре Минска.
Избранную меру пресечения – залог и заключение под стражу соответственно – прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения.
В день, когда появилась информация об аресте, Белорусских
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Музыканта задержали с наркотиками в одном из клубов Минска в начале января, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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