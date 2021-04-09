Назвали дату начала суда над репером Тимой Белорусских

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр - Sputnik. Уголовное дело в отношении рэпера Тимы Белорусских будет рассматривать суд Московского района Минска, первое судебное заседание начнется на следующей неделе.

В конце марта прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего популярного рэпера Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ.

"Первое судебное заседание по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина в отношении музыканта и певца Тимы Белорусских начнется 16 апреля в 10:30", - сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Фигурант дела обвиняется в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма, его употреблении совместно с обвиняемым К., а также перевозке наркотика и его хранении.

Рэпера задержали в ночь на 6 января в одном из клубов Минска. По данным правоохранительных органов, при личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш и порошкообразное вещество белого цвета, которое по заключению экспертов оказалось амфетамином.

"Согласно материалам дела в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети Интернет приобрели опасное наркотическое средство - гашиш - массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции", - сообщили в прокуратуре Минска.

Избранную меру пресечения – залог и заключение под стражу соответственно – прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения.

В день, когда появилась информация об аресте, Белорусских опроверг ее в своем Instagram. Но позднее в МВД сообщили, что он полностью признал вину.

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