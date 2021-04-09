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СМИ: принц Гарри готовится вернуться в Британию на похороны принца Филиппа

10.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри "готовится вернуться" из США в Великобританию после известий о смерти своего деда принца Филиппа, герцога Эдинбургского, чтобы быть рядом с семьей, об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники, приближенные к королевской семье.

Как утверждают источники издания, герцог Сассекский намерен "сделать все, что в его силах, чтобы вернуться в Великобританию и быть рядом со своей семьей". Особенно важным он считает поддержать свою бабушку, королеву Елизавету II, в это непростое время.

Приедет ли на похороны супруга принца Гарри Меган Маркл, пока не ясно. Отмечается, что герцогине нужна будет консультация врачей по поводу того, насколько безопасно в ее положении совершать подобные поездки. Напомним, в феврале Маркл объявила о своей беременности вторым ребенком.

Супруг британской королевы принц Филипп ушел из жизни в пятницу, не дожив два месяца до своего столетия. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке. Похороны принца Филиппа планируется провести в узком кругу в Виндзоре.

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Герцог Сассекский сейчас живет в Соединенных Штатах Америки вместе со своей супругой Меган Маркл, пара ждет второго ребенка.
 
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