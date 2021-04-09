Известного греческого тележурналиста застрелили в Афинах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Известный греческий тележурналист Йоргос Караиваз был застрелен днем в пятницу у своего дома, сообщил канал Star, где работал погибший.

"Караиваз приехал домой после полудня, после окончания выпуска. Когда он выходил из авто, к нему подъехали двое на скутере, один из мужчин выстрелил в журналиста 17 раз", – сказали в эфире.

После гибели журналиста полиция развернула операцию по поимке преступников, разыскиваются очевидцы и собираются записи с камер наблюдения.

Караиваз был так называемым полицейским репортером и много лет делал разоблачающие репортажи и занимался крупными делами.

Это второе убийство журналиста в стране с начала 2000-х. в июле 2010 года у своего дома в столице Греции застрелили 37-летнего Сократиса Гиолиаса, главного редактора радиостанции Thema. Тогда ответственность за произошедшее взяла левацкая группировка "Секта революционеров".