Тройное ДТП под Оршей: пострадал пассажир легковушки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля попал в больницу в результате тройного ДТП в Оршанском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла накануне поздно вечером на автомобильной трассе М1 возле деревни Туровичи.

"Водитель, находясь за рулем Toyota Carina, при опережении автопоезда МАN не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем IVECO", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что после этого легковушка вернулась в свою полосу, где врезалась в автопоезд МАN.

В результате оба транспортных средства оказались в кювете. В аварии травмы получил 27-летний пассажир Toyota, он был доставлен в оршанскую больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.