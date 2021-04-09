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Тройное ДТП под Оршей: пострадал пассажир легковушки
10.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля попал в больницу в результате тройного ДТП в Оршанском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
© Photo : ГАИ Бреста
Авария произошла накануне поздно вечером на автомобильной трассе М1 возле деревни Туровичи.
"Водитель, находясь за рулем Toyota Carina, при опережении автопоезда МАN не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем IVECO", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что после этого легковушка вернулась в свою полосу, где врезалась в автопоезд МАN.
В результате оба транспортных средства оказались в кювете. В аварии травмы получил 27-летний пассажир Toyota, он был доставлен в оршанскую больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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После столкновения на трассе М1 две машины оказались в кювете – легковушка и фура с прицепом.
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