ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тройное ДТП под Оршей: пострадал пассажир легковушки

10.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля попал в больницу в результате тройного ДТП в Оршанском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ Бреста
Ремни спасли водителя от гибели в "лесном" ДТП под Иваново

Авария произошла накануне поздно вечером на автомобильной трассе М1 возле деревни Туровичи.

"Водитель, находясь за рулем Toyota Carina, при опережении автопоезда МАN не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем IVECO", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что после этого легковушка вернулась в свою полосу, где врезалась в автопоезд МАN.

В результате оба транспортных средства оказались в кювете. В аварии травмы получил 27-летний пассажир Toyota, он был доставлен в оршанскую больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После столкновения на трассе М1 две машины оказались в кювете – легковушка и фура с прицепом.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Эрл был воином: американский рэпер DMX умер в возрасте 50 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by