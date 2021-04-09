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Эрл был воином: американский рэпер DMX умер в возрасте 50 лет

10.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Американский рэпер DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс) ушел из жизни в возрасте 50 лет, находясь в больнице в Нью-Йорке, сообщает Associated Press со ссылкой на семью музыканта.

"Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое провели с ним. Музыка Эрла вдохновляла огромное множество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно", – заявили близкие Симмонса.

По информации СМИ, DMX попал в больницу в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками 3 апреля. Предположительно, прием запрещенных препаратов вызвал у музыканта сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что рэпер долгое время боролся с наркотической зависимостью и прошел несколько курсов реабилитации.

Эрл Симмонс родился в 1970 году. Его первый трек выпустили на радио в 1992 году. Шесть альбомов рэпера подряд занимали первое место хит-парада Billboard 200.

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Теги: Минск
 
 
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По данным СМИ, Симмонс находился в больнице в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками 3 апреля.
 
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