Эрл был воином: американский рэпер DMX умер в возрасте 50 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Американский рэпер DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс) ушел из жизни в возрасте 50 лет, находясь в больнице в Нью-Йорке, сообщает Associated Press со ссылкой на семью музыканта.

"Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое провели с ним. Музыка Эрла вдохновляла огромное множество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно", – заявили близкие Симмонса.

По информации СМИ, DMX попал в больницу в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками 3 апреля. Предположительно, прием запрещенных препаратов вызвал у музыканта сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что рэпер долгое время боролся с наркотической зависимостью и прошел несколько курсов реабилитации.

Эрл Симмонс родился в 1970 году. Его первый трек выпустили на радио в 1992 году. Шесть альбомов рэпера подряд занимали первое место хит-парада Billboard 200.

Читайте также: