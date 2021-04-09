Жители Лондона несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу, чтобы почтить память супруга королевы Великобритании принца Филиппа, передает РИА Новости .

Герцог Эдинбургский скончался утром в пятницу в возрасте 99 лет – столетний юбилей принца Филиппа должен был состояться 10 июня.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу, чтобы почтить память супруга королевы Великобритании принца Филиппа

По сообщениям корреспондента РИА Новости, обстановка у дворца спокойная: лондонцы оставляют цветы, несколько минут стоят у импровизированного мемориала и отходят в сторону, чтобы дать попрощаться другим. Небольшая территория у ограды дворца, отведенная для цветов, усыпана букетами, британскими флагами и записками. Порядок охраняют наряды полиции, присутствуют съемочные группы ведущих телеканалов.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS Ранее королевская семья и правительство Великобритании попросили жителей страны при возложении цветов не нарушать антиковидные правила

Ранее королевская семья и правительство Великобритании призвали жителей страны, желающих выразить свою скорбь в связи с кончиной герцога Эдинбургского, не нарушать антиковидные правила. Также британцев попросили не приносить цветы к королевским дворцам.

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