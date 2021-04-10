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На Девятовке в Гродно произошел пожар: из подъезда эвакуировали 27 человек
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 9 апреля произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно по ул. Дзержинского, сообщает
На лестничной площадке спасатели нашли хозяина горевшей квартиры — он был без сознания. Из подъезда эвакуировали 27 человек (из них — 2 детей).
В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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