Польша вспоминает экс-президента Качиньского и авиакатастрофу под Смоленском

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. В Польше начались мероприятия в годовщину авиакатастрофы под Смоленском, которая произошла 11 лет назад, передает РИА Новости.

Памятные мероприятия в годовщину трагедии проходят в Варшаве и Кракове. Утром в субботу президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены президент Лех Качиньский и его супруга Мария.

© Sputnik Ирина Грамович Усыпальница в Кракове, в которой похоронены Лех Качиньский и его супруга Мария

В это же время в Варшаве брат-близнец погибшего лидера Польши, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский принял участие в траурном богослужении. После чего состоялось возложение венков к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского в польской столице.

Что произошло под Смоленском 11 лет назад

в 2010 году 10 апреля польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в их числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики, государственные и военные деятели.

Спустя год после катастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) озвучил итоги расследования и назвал основной причиной падения самолета решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. Кроме того в ходе расследования были отмечены недостатки в подготовке летчиков президентского лайнера.

Что известно о реальных причинах авиакатастрофы

К расследованию причин, из-за которых президентский борт потерпел крушение, различные инстанции за минувшие 11 лет обращались не единожды. Так, польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера также подтвердила, что самолет снизился самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.

Действующие польские власти с таким выводом не согласились, после чего была создана новая комиссия, которая продолжает расследование уже несколько лет, при этом ее выводы для широкой общественности озвучены не были.

В сентябре 2020 генпрокуратура Польши намеревалась объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска, однако МИД РФ расценил это как травлю и подчеркнул, что Россия максимально помогает польским коллегам в расследовании причин трагедии.

Также стало известно ,что Генпрокуратура Польши продлила расследование уголовного дела об авиакатастрофе под Смоленском до конца 2021 года.