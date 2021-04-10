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Польша вспоминает экс-президента Качиньского и авиакатастрофу под Смоленском
10.04.2021 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр ― Sputnik. В Польше начались мероприятия в годовщину авиакатастрофы под Смоленском, которая произошла 11 лет назад, передает РИА Новости.
Памятные мероприятия в годовщину трагедии проходят в Варшаве и Кракове. Утром в субботу президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены президент Лех Качиньский и его супруга Мария.
© Sputnik Ирина Грамович
Усыпальница в Кракове, в которой похоронены Лех Качиньский и его супруга Мария
В это же время в Варшаве брат-близнец погибшего лидера Польши, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский принял участие в траурном богослужении. После чего состоялось возложение венков к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского в польской столице.
Что произошло под Смоленском 11 лет назад
в 2010 году 10 апреля польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в их числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики, государственные и военные деятели.
Спустя год после катастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) озвучил итоги расследования и назвал основной причиной падения самолета решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. Кроме того в ходе расследования были отмечены недостатки в подготовке летчиков президентского лайнера.
Что известно о реальных причинах авиакатастрофы
К расследованию причин, из-за которых президентский борт потерпел крушение, различные инстанции за минувшие 11 лет обращались не единожды. Так, польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера также подтвердила, что самолет снизился самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Действующие польские власти с таким выводом не согласились, после чего была создана новая комиссия, которая продолжает расследование уже несколько лет, при этом ее выводы для широкой общественности озвучены не были.
В сентябре 2020 генпрокуратура Польши намеревалась объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска, однако МИД РФ расценил это как травлю и подчеркнул, что Россия максимально помогает польским коллегам в расследовании причин трагедии.
Также стало известно ,что Генпрокуратура Польши продлила расследование уголовного дела об авиакатастрофе под Смоленском до конца 2021 года.
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В субботу в Польше проходят траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины смоленской авиакатастрофы, в которой погибли 96 человек включая президента Леха...
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