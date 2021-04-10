Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС США ― видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Службы контроля российской госграницы в субботу зафиксировали приближение самолета-разведчика RC-135 ВВС США, в связи с чем в воздух был поднят истребитель МиГ-31, который сопроводил "американца" в обратном направлении над акваторией Тихого океана.

Видео Минобороны России, на котором российский истребитель МиГ-31 перехватывает самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приблизившийся к государственной границе, опубликовал телеканал "Звезда".

По информации телеканала, экипаж российского истребителя идентифицировал и сопроводил американский самолет над акваторией Тихого океана. При этом нарушения границы допущено не было, уточнили в Национальном центре управления обороной.

После разворота иностранного военного самолета от российской границы МиГ благополучно вернулся на аэродром базирования, его полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном центре.