ГАИ рассказала подробности о гибели мотоциклиста в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла на улице Тростенецкой в Минске в первой половине дня в субботу, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 11 часов утра 59-летний водитель за рулем Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, 35-летний мотоциклист двигался навстречу легковому автомобилю.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, уточнили в ГАИ.

На месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД столицы, а также следователь, представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ГАИ просит очевидцев ДТП сообщить подробности по телефонам +375 17 389-55-55 и +375 33 333-67-19.

Также Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с рекомендацией автомобилистов относиться с уважением к водителям мототранспорта.

"В отличие от автомобиля, мотоцикл труднее увидеть в зеркалах заднего вида и невозможно заметить при нахождении в "слепой" зоне", - сказали в ГАИ.

Кроме того, в инспекции посоветовали после включения сигнала поворота не торопиться совершать маневр, не убедившись заранее в безопасности для всех участников движения.