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В Турции перевернулся автобус с россиянами: есть пострадавшие

10.04.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Россиянка умерла, еще 26 человек пострадали в результате ДТП в Турции, сообщает РИА Новости.

Автобус с российскими туристами направлялся из Антальи в Каппадокию, водитель не справился с управлением и авто перевернулось. Причиной произошедшего называют плохие погодные условия. На кадрах с места происшествия - заснеженная, местами заледенелая трасса.

"Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов", - заявил представитель генконсульства России в Анталье.

Жертвой аварии стала одна россиянка, добавил он. Еще 26 человек пострадали.

Как сообщило посольство России в Анкаре, трое пострадавших в ДТП туристов госпитализированы, еще двое могут выписаться уже сегодня.

МИД России принес соболезнования родственникам и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Теги: Минск
 
 
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На борту находились 32 российских туриста, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.
 
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