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Двух пьяных мужчин с гранатами задержали в центре Киева
10.04.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. В центре Киева у станции метро "Майдан независимости" сотрудники Нацгвардии и Нацполиции задержали двух мужчин с боевыми гранатами. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
У мужчин при себе были боеприпасы, которые позже взрывотехники идентифицировали как боевые гранаты Ф1 и РГД-5.
Как говорится в сообщении, у входа в метро стражи правопорядка заметили двух подозрительных мужчин с признаками алкогольного опьянения и остановили их для проверки.
"Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожие на гранаты. На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции Украины и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов", - сообщает ведомство.
Открыто уголовное дело по ст. 263 ч .1 УК Украины - незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По данной статье мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
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Заметив подозрительных и нетрезвых мужчин, полиция решила их проверить и обнаружила в сумке боеприпасы.
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