Двух пьяных мужчин с гранатами задержали в центре Киева

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. В центре Киева у станции метро "Майдан независимости" сотрудники Нацгвардии и Нацполиции задержали двух мужчин с боевыми гранатами. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

У мужчин при себе были боеприпасы, которые позже взрывотехники идентифицировали как боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

Как говорится в сообщении, у входа в метро стражи правопорядка заметили двух подозрительных мужчин с признаками алкогольного опьянения и остановили их для проверки.

"Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожие на гранаты. На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции Украины и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов", - сообщает ведомство.

Открыто уголовное дело по ст. 263 ч .1 УК Украины - незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По данной статье мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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