ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кусок космического аппарата прибило к берегу в Орегоне - фото

10.04.2021 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Обугленный фрагмент космического аппарата вынесло на берег залива Алси, штат Орегон. Об этом сообщили местные власти.

"9 апреля 2021 года, примерно в 15.15 по местному времени офис шерифа округа Линкольн был проинформирован о, предположительно, обугленном фрагменте космического аппарата, выброшенном на берег залива Алси около города Уолдпорт, Орегон", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Линкольн.

О необычной находке сообщил рыбак: он убрал космический объект с берега и положил его около одного из предприятий. На место прибыли местные чиновники и долго изучали объект.

Местная пресса писала, что в конце марта жители штата видели необычные полоски света, которые могли быть следом от обломков ракеты SpaceX. Позже данная компания нашла упавшую часть ракеты Falcon 9 в штате Вашингтон.

Именно поэтому власти решили обратиться в компанию SpaceX и узнать, не является ли найденный обломок фрагментом их космического аппарата.

"SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления", - говорится в сообщении офиса шерифа.

Сейчас найденный объект перемещен в безопасное место для изучения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный обугленный фрагмент нашел местный рыбак, сейчас обломки поместили в безопасное место для дальнейшего изучения.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двух пьяных мужчин с гранатами задержали в центре Киева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by