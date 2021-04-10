Кусок космического аппарата прибило к берегу в Орегоне - фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Обугленный фрагмент космического аппарата вынесло на берег залива Алси, штат Орегон. Об этом сообщили местные власти.

"9 апреля 2021 года, примерно в 15.15 по местному времени офис шерифа округа Линкольн был проинформирован о, предположительно, обугленном фрагменте космического аппарата, выброшенном на берег залива Алси около города Уолдпорт, Орегон", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Линкольн.

О необычной находке сообщил рыбак: он убрал космический объект с берега и положил его около одного из предприятий. На место прибыли местные чиновники и долго изучали объект.

Местная пресса писала, что в конце марта жители штата видели необычные полоски света, которые могли быть следом от обломков ракеты SpaceX. Позже данная компания нашла упавшую часть ракеты Falcon 9 в штате Вашингтон.

Именно поэтому власти решили обратиться в компанию SpaceX и узнать, не является ли найденный обломок фрагментом их космического аппарата.

"SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления", - говорится в сообщении офиса шерифа.

Сейчас найденный объект перемещен в безопасное место для изучения.

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