СМИ: данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews.

Ранее стало известно, что в сеть попали личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook, а данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn хакеры выставили на продажу.

По сообщению портала Cybernews, данные пользователей Clubhouse размещены в свободном доступе на популярном хакерском форуме. Речь о такой информации, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.

При этом конфиденциальной информации – например данных кредитных карт – в свободном доступе нет, но, как отмечает портал, даже имеющихся сведений может хватить для последующих хакерских атак.

Приложение Clubhouse – социальная сеть, основанная на голосовом общении без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в минувшем году, а в русскоязычном сегменте интернета стало популярно в феврале нынешнего. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.