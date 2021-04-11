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Ночное ДТП в Пинском районе – погибли два человека
11.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр - Sputnik. ДТП, в результате которого погибли два человека, случилось ночью 11 апреля в Пинском районе, подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.
По предварительным данным, 27-летний житель Пинска на Nissan ехал по автодороге Р-8 Лунинец – Пинск по направлению к Пинску. В какой-то момент он не смог справиться с управлением, из-за чего машина оказалась в кювете, врезалась в деревья и загорелась.
Сам водитель и его 18-летняя спутница скончались на месте.
Следователи и специалисты комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую обстановку, назначили судебно-медицинские и автотехническая экспертизы.
По факту ДТП в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.
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По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, из-за чего машина оказалась в кювете, врезалась в деревья и загорелась.
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