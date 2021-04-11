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В Гродно из реки выловили тело мужчины, который пропал три месяца назад

11.04.2021 12:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно днем 9 апреля в реке Неман обнаружили тело мужчины, сообщает newgrodno.by. Оказалось, он был объявлен пропавшим 3 месяца назад.


Утонувшим мужчиной оказался 57-летний житель Гродно. В январе 2021 года его родственники сообщали в правоохранительные органы о его безызвестном исчезновении.

Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер.
 
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