В Витебской области мужчина застрял в печи - вызывали спасателей

Источник материала: Tut.by

В Витебской области мужчине вызывали спасателей — его рука застряла в печи, сообщает МЧС. Все обошлось.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Спасателей в поселок Белоозерный Лепельского района вызвали 10 апреля в 16.00. Оказалось, у мужчины застряла рука в технологическом отверстии печи.

Руку 58-летнему мужчине освободили. Врачебная помощь ему не понадобилась.