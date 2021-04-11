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В Витебской области мужчина застрял в печи - вызывали спасателей

11.04.2021 13:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области мужчине вызывали спасателей — его рука застряла в печи, сообщает МЧС. Все обошлось.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Спасателей в поселок Белоозерный Лепельского района вызвали 10 апреля в 16.00. Оказалось, у мужчины застряла рука в технологическом отверстии печи.

Руку 58-летнему мужчине освободили. Врачебная помощь ему не понадобилась.

 
 
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