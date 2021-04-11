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В Витебской области мужчина застрял в печи - вызывали спасателей
Источник материала: Tut.by
В Витебской области мужчине вызывали спасателей — его рука застряла в печи,
Спасателей в поселок Белоозерный Лепельского района вызвали 10 апреля в 16.00. Оказалось, у мужчины застряла рука в технологическом отверстии печи.
Руку 58-летнему мужчине освободили. Врачебная помощь ему не понадобилась.
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58-летний сельчанин не пострадал.
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